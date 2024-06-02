Разработан новый метод диагностики опасного аппендицита

Ученые из университета Британской Колумбии обнаружили, что анализ экспрессии четырех генов в крови может повысить эффективность диагностики аппендицита у детей. Результаты исследования опубликованы в JAMA Pediatrics, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Аппендицитом называют воспаление червеобразного отростка слепой кишки (аппендикса). Основным симптомом аппендицита является выраженная и интенсивная боль - она обусловлена увеличением в размерах (набуханием) аппендикса и оказания им давления на близлежащие ткани.

Существует несколько форм аппендицита. Одна из них, хроническая, характеризуется легкими обострениями симптомов, которые возникают и сходят на нет в течение нескольких недель, месяцев или даже лет. При острой форме симптомы проявляются внезапно. Для их устранения необходимо хирургическое вмешательство.

Иногда воспаление может сопровождаться абсцессом и пилефлебитом - тромбозом воротной вены, которая собирает кровь от всех непарных органов брюшной полости. Такая форма аппендицита называется осложненной.

Отмечается, что у детей чаще происходит воспаление аппендикса. При этом врачам может быть трудно отличить простой аппендицит от осложненного. Это связано с тем, что, помимо ультразвукового исследования, медикам приходится полагаться на неточные лабораторные диагностические тесты и самооценку пациентом физических симптомов.

В ходе нового исследования с участием более 70 добровольцев в возрасте от 5 до 17 лет ученым удалось установить, что осложненный аппендицит у детей и подростков связан с различными паттернами активности четырех специфических генов.

Генетической исследование РНК добровольцев позволило ученым разработать новый анализ крови, считывающий эти паттерны активности. Предварительное тестирование показало, что анализ может выявлять маркеры осложненного аппендицита с точностью 85%.

Авторы исследования отметили, что их разработка может помочь врачам повысить эффективность и скорость диагностики и подбора лекарств при аппендиците, а также точнее определять приоритетность операций.

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