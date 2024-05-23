Мозговой имплант помог понять формирование языка

Американские ученые с помощью импланта выяснили, как мозг формирует иностранные слова. Исследование опубликовано в журнале Nature Biomedical Engineering, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Специалисты Калифорнийского университета в Сан-Франциско (США) проводили клинические исследования имплантов на добровольцах. В ходе работы с парализованным двуязычным пациентом ученые разобрались, как человеческий мозг реагирует и понимает иностранную речь, а также позволяет складывать звуки в слова.

Мозг пациента был подключен к простейшему импланту, который имеет 128 электродов. Специалисты фиксировали активность, направленную из мозга, для произношения фраз на английском и испанском языках. Оказалось, что если слова на разных языках произносятся похожим образом, то мозг направляет на речевой аппарат примерно одинаковые сигналы.

Используя искусственный интеллект (ИИ), ученые смогли относительно точно понять, какие слова и на каких языках пытается произнести парализованный пациент. Вероятность ошибки составила около 15 процентов. В ходе научной работы исследователи выяснили, что слова на разных языках хорошо передаются по всем каналам, то есть "не существует электродов импланта, специфичных для отдельных языков".

При этом специалисты признали, что английский и испанский языки во многом похожи. Ученые заметили, что было бы интересно узнать, как мозг обрабатывает сигналы, необходимые для произношения фраз на китайском или других мировых языках.

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