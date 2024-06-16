Раскрыта новая опасность недосыпа

Ученые Уппсальского университета в Швеции раскрыли новую опасность недостатка сна. Согласно результатам исследования, опубликованного в журнале JAMA Network Open, недосып провоцирует высокий риск диабета второго типа, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Специалисты проанализировали данные 247 867 взрослых из UK Biobank, которые были разделены на четыре группы в зависимости от продолжительности сна: нормальный (7-8 часов в день), слегка короткий (6 часов в день), умеренно короткий (5 часов в день) и очень короткий (3-4 часа в день). Учитывалось потребление красного мяса, обработанного мяса, фруктов, овощей и рыбы, а оценка здорового питания варьировалась от 0 (самое нездоровое) до 5 (самое здоровое).

Оказалось, что продолжительность сна от трех до пяти часов связана с более высоким риском развития диабета второго типа. Здоровое питание способствовало более низкому риску развития заболевания, но даже люди, которые питались правильно, но спали менее шести часов в день, по-прежнему подвергались более высокому риску развития диабета второго типа.

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