Врачи назвали снижающий риск диабета продукт

Кардиолог Герман Гандельман и офтальмолог Михаил Коновалов в эфире программы "Жить здорово!" на Первом канале заявили, что употребление ячменя снижает риск развития диабета, а также появления атеросклеротических бляшек. Выпуск передачи, в котором медики назвали предотвращающий развитие недугов продукт, доступен на сайте телеканала, передает Day.Az.

Коновалов рассказал, что ячмень содержит марганец, который улучшает чувствительность клеток к инсулину и уменьшает количество сахара в крови. По словам врача, именно это свойство и помогает предотвратить развитие сахарного диабета.

"Ячмень - это растительный продукт, там нет холестерола, там есть грубые пищевые волокна, которые не дают плохому холестерину всасываться, поэтому это предупреждает развитие бляшек", - добавил Гандельман.

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