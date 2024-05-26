Врач рассказала, из-за чего возникает аллергическая реакция при вакцинации

Аллергическая реакция при вакцинации может возникать в ответ на антибиотик, который содержит вакцина, либо, в редких случаях - на ее составляющие. О том, как избежать аллергии, "Газете.Ru" рассказала Марина Суворова, врач аллерголог-иммунолог medtech-сервиса Budu, передает Day.Az.

По словам Суворовой, реакция может быть местной - выраженный отек, гиперемия, болезненность, которую можно спутать с побочными действиями вакцины. А также системной: выражающейся в виде повышения температуры тела выше 39.0, затрудненного дыхания, отека верхних и нижних дыхательных путей и снижения АД (головокружение, тошнота, потеря сознания).

Легкие же симптомы аллергии в виде сыпи - например, эритема или крапивница - купируют внутримышечным введением антигистаминных и ГКС-системных препаратов (глюкокортикостероиды, глюкокортикоиды).

"Аллергикам стоит вводить вакцину под прикрытием антигистаминных препаратов перорально. Если ранее в анамнезе была зарегистрирована анафилактическая реакция на конкретную вакцину, рекомендуется пожизненный медицинский отвод. Однако это не распространяется на другие вакцины. Анафилактический шок может развиться только после введения живых вакцин (ОПВ, БЦЖ). Купируется он инъекциями адреналина", - объяснила эксперт.

На сегодняшний момент зарегистрированы следующие случаи анафилаксии и аллергии на вакцину: живая полиомиелитная вакцина - один случай на 750 000-2 500 000 доз; корь - повышение температуры, кашель, насморк (не более 6% случаев); краснуха - сыпь, увеличение лимфоузлов (не более 10% случаев); тромбоцитопния - 1 случай на 40000; паротит - повышение температуры, сыпь, насморк (не более 15% случаев); краснуха - 1 аллергическая реакция на 1 100 000.

"Компоненты вакцины, которые могут вызвать аллергию: белок куриного яйца - вакцина против кори, паротита, краснухи, гриппа, желтой лихорадки, ветряной оспы, бешенства; белок перепелиного яйца - вакцина против кори, паротита, краснухи; гентамицин - вакцина против гриппа, паротита, ветряной оспы; канамицин - вакцина против кори, паротита, клещевого энцефалита, бешенства, ветряной оспы; стрептомицин, полимиксин В - ИПВ (инактивированная полиомиелитная вакцина), поликомбинированные вакцины", - рассказала она.

Помимо этого, аллергию могут вызвать: неомицин - вакцина против полиомиелита, бешенства, кори, паротита, краснухи, ветряной оспы, клещевого энцефалита, гепатита А, комбинированные вакцины против коклюша, дифтерии, столбняка, гепатита B;

"А также, желатин - вакцина против кори, паротита, краснухи, бешенства, ветряной оспы, желтой лихорадки, в некоторых комбинированных бесклеточных вакцинах против коклюша, дифтерии, столбняка и противогриппозных; пекарские дрожжи - вакцина против гепатита В, ВПЧ (четырехвалентная); латекс - вакцины в форме шприц-дозы, орального аппликатора", - добавила эксперт.

По словам аллерголога, в целом вакцинация - достаточно деликатный вопрос, и многие побочные действия принято путать с аллергией.

"Например, человек может тяжело переносить вакцинацию в случае дефицита белка, витаминов или микроэлементов, и , как следствие, заболеть после введения препарата. Однако связано ухудшение самочувствия с уже имеющимся декомпенсированным иммунодефицитом, а не с введением препарата", - резюмировала врач.

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