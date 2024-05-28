После пандемии COVID-19 выросло число заболевших рассеянным склерозом

После эпидемии коронавируса отмечается увеличение количества заболевших рассеянным склерозом, сообщил на пресс-конференции директор института клинической неврологии, руководитель Отдела нейроиммунологии Федерального центра мозга и нейротехнологий ФМБА Алексей Бойко, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

Он добавил, что больных стало больше по всему миру.

По его словам, есть два основных доказанных фактора, запускающих обострение рассеянного склероза - это любая вирусная инфекция и длительное психоэмоциальное напряжение, хронический стресс.

"Коронавирус, как и любой вирус, мог вызывать обострение заболевания. Более тяжелое течение коронавирусной инфекции при рассеянном склерозе не отмечено", - отметил Бойко.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!