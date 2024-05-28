Врачи научились навсегда вылечивать тяжелую форму стоматита

Ученые-медики Пензенского государственного университета (ПГУ) запатентовали способ лечения хронического рецидивирующего афтозного стоматита. Сроки лечения заболевания теперь меньше, а рецидив заболевания не выявлен даже через год после терапии. Способ уже нашел применение в практическом здравоохранении. Об этом "Газете.Ru" рассказали в Минобрнауки РФ, передает Day.Az.

Хронический рецидивирующий афтозный стоматит (ХРАС) - инфекционно-аллергическое заболевание, характеризующееся поверхностным дефектом эпителия слизистой оболочки полости рта и появлением афт (эрозий или язв). Пациенты испытывают резкую боль, жжение, усиливающиеся во время еды и разговора. Также у них могут увеличиваться лимфоузлы и повышаться температура тела. Причины развития афтозного стоматита не до конца изучены. Известно, что он чаще встречается при заболеваниях желудочно-кишечного тракта.

Сегодня самым эффективным считается комплексное лечение, в которое входит восстановление функции микроциркуляции в зоне афт(транспорт биологических жидкостей на тканевом уровне). Однако некоторые методики травматичны, а другие не воздействуют комплексно.

Метод ученых ПГУ решает эти проблемы - специалисты предлагают лечить стоматит посредством санации очага воспаления с помощью применения антимикробного (имеющего антибактериальную, противовирусную и противогрибковую активность) серебросодержащего препарата, а также восстановления микрогемодинамики тканей пораженной слизистой оболочки полости рта.

Способ уже применяется в стоматологической клинике Пензенского государственного университета. Больным проводят антисептическую обработку раствором хлоргексидина, а на афты наносят серебросодержащий препарат на 30 минут два раза в день. После чего проводят ТГЧ-облучение (терагерцевое электромагнитное излучение, спектр частот которого расположен между инфракрасным и микроволновым диапазонами) на частоте 129,0 ГГц. Всего лечение состоит из 11 сеансов. Затем пациенту назначается общее медикаментозное лечение.

"Мы наблюдаем нормализацию показателей микроциркуляции в тканях слизистой оболочки полости рта и отсутствие клинических проявлений. Рецидива заболевания через 12 месяцев не наблюдалось", - рассказала "Газете.Ru" один из разработчиков, доцент кафедры "Стоматология" ПГУ Ольга Илюнина.

Отметим, рецидивы ХРАС тяжелой формы заболевания возникают не менее 4 раз в год или непрерывно, среднетяжелой формы - несколько раз в год. Период ремиссии у пациентов, которым проводили лечение запатентованным способом, составил более года.

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