Ученые выяснили, как побороть боль в колене не выходя из дома

Видеоконсультации физиотерапевтов при хронической боли в колене не менее эффективны, чем очный прием. Это показало исследование, опубликованное в журнале The Lancet, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В исследовании приняли участие 394 пациента с болью в колене из-за остеоартрита. Они получили пять онлайн или очных консультаций физиотерапевта в течение трех месяцев. Им помогли укрепить мышцы и повысить уровень физической активности.

Боль в колене снизилась в среднем на 50% при онлайн-приемах и на 48% - при очных.

"Это исследование показывает, что для людей с хронической болью в колене, у которых часто есть проблемы с подвижностью или они живут в отдаленных и сельских частях страны, видеоконференция с физиотерапевтом так же эффективна, как и обычная консультация, но без неудобств, связанных с поездкой до клиники", - отметили врачи.

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