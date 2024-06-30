Разработан новый способ повышения эффективности лечения рака

Ученые из Стэнфордского и Нью-Йоркского университетов обнаружили, что подавление белка LAG-3, называемого "тормозом иммунной системы", повышает эффективность лечения рака. Результаты исследования опубликованы в Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Ученые объяснили, что опухолевые клетки при некоторых типах рака способны перехватывать белки, называемые "тормозами иммунной системы". Дело в том, что при правильном функционировании они помогают иммунным клеткам распознавать и уничтожать угрозы, а при поглощении раковыми клетками могут обеспечивать им своеобразную защиту. Этот процесс не только позволяет раку быстро прогрессировать, но и снижает эффективность иммунотерапии.

В ходе исследования ученые выяснили, что один из таких белков, LAG-3, обладает сложной, веретенообразной структурой. Они также обнаружили, что LAG-3 представляет собой димер - сложную молекулу, составленную из двух более простых молекул, называемых мономерами. Две молекулы LAG-3 собираются вместе, образуя функциональный контрольный белок. При этом ключевым элементом в интерфейсе и функциоанировании димера LAG-3 является остаток сахара.

Результаты дальнейшего изучения LAG-3 показали, что особое антитело, которое уже 20 лет используется для демонстрации терапевтической эффективности лекарств на животных, может блокировать активность LAG-3 путем "встревания" в промежуток между двумя молекулами этого димера. Ученые предположили, что это открытие в дальнейшем поспособствует повышению эффективности хирургических, химических и иммунологических методов лечения рака.

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