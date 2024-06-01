Создано новое лечение против неизлечимой опухоли мозга

Ученые Пенсильванского университета создали новый способ лечения глиобластомы - неизлечимой и агрессивной опухоли мозга. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Nature Medicine, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Лечение, которое быстро уменьшает размер опухоли, основано на CAR-T терапии. В этом методе используется химерный антигенный рецептор - белок, сочетающий в себе фрагменты антитела, который избирательно связывается с определенными антигенами, и домены, активирующие иммунную систему. Т-клетки пациента извлекают и генетически модифицируют, чтобы на их поверхности находился химерный антигенный рецептор CAR, который связывается с белком CD133 на клетках глиобластомы. После модификации их снова внедряют в организм больного.

Глиобластома состоит из опухолевых клеток с различными мутациями, что делает ее лечение трудной даже с помощью CAR-T терапии. В результате после стандартного лечения обычно происходит рецидив.

В новой работе ученые объединили химерный антигенный рецептор с антителами, нацеленными на белок EGFR, который обнаруживается в большинстве глиобластом, но не в нормальной ткани головного мозга. Кроме того, были добавлены антитела к другому белку, распространенному в глиобластомах.

В ходе испытаний с участием трех пациентов препарат CAR-TEAM вводили в спинномозговую жидкость через катетер. Через два или три дня сканирование мозга показало, что опухоли начали быстро уменьшаться, хотя у двух пациентов опухоли вновь начали расти, и повторная доза не подействовала. Однако у третьего эффект продлился более шести месяцев. Следующей задачей ученых будет поиск способа увеличить эффективность нового лечения, чтобы сделать его более продолжительным для большинства пациентов.

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