Раскрыт способ оптимизировать сон

Исследователи из Хельсинкского университета, Национального института здоровья и благосостояния и Университета прикладных наук Турку раскрыли способ добиться оптимальной продолжительности сна. Результаты опубликованы в журнале Frontiers in Nutrition, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Исследование показало, что нормальная продолжительность сна (7-9 часов) ассоциируется с более высоким потреблением фруктов и овощей, чем короткий (менее 7 часов) или длинный сон (более 9 часов). Особое внимание уделено зеленым листовым и корнеплодным овощам.

Ученые проанализировали данные Национального исследования здоровья жителей Финляндии (FinHealth) 2017 года, где 5043 взрослых (55,9 процента женщин, средний возраст 55 лет) заполняли анкету, отвечая на вопросы о своем питании, хронотипах (склонности ко сну в определенное время суток) и продолжительности сна.

Участники были разделены на три категории по продолжительности сна: короткий (21 процент добровольцев), нормальный (76,1 процента) и длинный (2,9 процента). Большинство участников (61,7 процента) относили себя к промежуточным хронотипам ("голуби"), 22,4 процента - к утренним ("жаворонки"), и 15,9 процента - к вечерним ("совы").

Результаты показали, что люди в категории нормальной продолжительности сна потребляют больше фруктов и овощей, особенно зеленых листовых, чем другие категории. Кроме того, вечерние хронотипы чаще выбирали менее здоровое питание. Однако различия касались только определенных видов фруктов и овощей, в том числе зеленолистных овощей, корнеплодов и плодовых овощей (помидоры, огурцы). Капуста, грибы, лук, горох и фасоль не были связаны с существенными различиями.

Авторы отмечают, что результаты исследования подчеркивают важность достаточного потребления фруктов и овощей для поддержания нормальной продолжительности сна и рекомендует дальнейшие исследования для более глубокого понимания этих взаимосвязей.

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