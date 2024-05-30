Доктор Мясников раскрыл неочевидный признак диабета

Врач общей практики Александр Мясников в эфире программы "О самом главном" на канале "Россия 1" заявил, что долгое заживление ран и ссадин свидетельствует о сахарном диабете. Выпуск передачи, в котором специалист раскрыл неочевидный признак этого недуга, доступен на платформе "Смотрим", передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Специалист рекомендовал диабетикам при получении ран или ссадин интенсивно снижать уровень сахара. "Не можешь контролировать [заживление], контролируй хотя бы в данный момент уже инсулином. Держи хотя бы две-три недели сахар пониженный", - призвал врач.

Помимо того, долгое заживление ран и ссадин может сигнализировать о венозной недостаточности, а также о снижении иммунитета, добавил Мясников.

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