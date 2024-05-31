Раскрыт главный из первых симптомов деменции

Ухудшение памяти - первый и главный симптом деменции, рассказала психиатр Ребекка Амарильо. Его она назвала в комментарии для The Sun, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Доктор отметила, что близкие могут быстрее врачей обнаружить перемены в состоянии здоровья человека. Амарильо сослалась на результаты исследования, которое показало, что у людей, чьи супруги замечали у них проблемы с памятью, на самом деле были повреждения головного мозга.

"Мы понимаем, что изменения в мозге, вызванные болезнью Альцгеймера, начинаются задолго до того, как у пациентов проявляются симптомы, обнаруженные врачом. Комки белка, который, как полагают, убивает клетки мозга при болезни Альцгеймера и деменции, обнаруживаются гораздо позже", - прокомментировала психиатр.

По словам Амарильо, важно обращать внимание на изменения в памяти близких людей, чтобы диагностировать когнитивные нарушения как можно раньше.

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