Впервые в истории человек излечился от диабета

Китайские врачи заявили, что избавили от диабета 59-летнего мужчину с помощью терапии стволовыми клетками. Исследование первого в истории случая опубликовано в журнале Cell Discovery, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Пациенту провели трансплантацию стволовых клеток в 2021 году. С 2022 года он не принимал лекарств для контроля уровня сахара в крови. До терапии мужчина страдал от диабета 2-го типа в течение 25 лет и потерял почти все клетки поджелудочной железы, которые производят инсулин. Такие пациенты нуждаются в частых инъекциях этого гормона, а также у них повышен риск повреждения нервов, почек и сердца.

Ученые в лаборатории создали клетки поджелудочной железы из стволовых. Особенность последних заключается в том, что они могут превратиться в любой тип клеток: нервные, мышечные, почечные и другие. Какой именно станет стволовая клетка, зависит от того коктейля веществ, в котором она окажется. В этом исследовании ученые использовали коктейль для превращения в клетки поджелудочной.

До этого случая ни один человек не был избавлен от диабета. Была доказана возможность ремиссии, при которой уровень сахара в крови может на время стать близким к нормальному без приема лекарств. Однако для этого нужно, чтобы пациенты соблюдали относительно строгую диету и программу тренировок. Описанный учеными случай предполагает, что можно восстановить способность организма регулировать сахар крови, не меняя образ жизни. Для подтверждения этого потребуется больше исследований.

Авторы считают, что их подход вряд ли подойдет людям с диабетом 1-го типа. Дело в том, что при этом заболевании иммунная система атакует поджелудочную железу. Поэтому организм, вероятно, уничтожит пересаженные новые клетки.

Исследование может стать огромным шагом вперед для полумиллиарда человек, которые страдают от диабета - девятой по значимости причины летальных исходов в мире.

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