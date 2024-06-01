В Китае мужчина сломал бедренную кость во время кашля

В Китае 35-летний мужчина сломал бедренную кость во время сильного приступа кашля. Об этом сообщил портал Oddity Central. Эта кость считается самой твердой костью в организме человека, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

По словам мужчины, во время кашля он почувствовал резкую боль в бедре. Однако большого значения он этому не придал.

За медицинской помощью китаец обратился только тогда, когда его состояние ухудшилось. В больнице врачи сделали рентген, и, как показал снимок, у мужчины был перелом бедренной кости.

Обстоятельства, при которых мужчина сломал кость, удивили врачей, поскольку обычно такую травму люди получают при падении с высоты или же при ДТП. Тогда медики провели полное обследование пациента.

Как выяснилось, кости мужчины по плотности кости сравнимы с состоянием костей 80-летнего человека. Специалисты связали это с тем, что 35-летний мужчина ведет малоподвижный образ жизни и плохо питается.

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