Врач назвала главные признаки рака кишечника

Доктор Дебора Ли из британской онлайн-клиники Dr Fox Pharmacy заявила, что кровь в кале и боль в нижней части живота говорят о раке кишечника. Как передает Day.Az, ее слова передает газета Daily Mirror.

Она уточнила, что обнаружение ключевых симптомов на ранней стадии значительно увеличивает шансы на успешное лечение. Однако ряд симптомов появляется на третьей или четвертой стадии заболевания.

"Половину всех случаев рака кишечника можно предотвратить, изменив образ жизни. Сокращение потребления обработанного и красного мяса и увеличение потребления клетчатки являются важными диетическими мерами", - говорится в публикации.

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