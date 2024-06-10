Врач перечислила правила чистки языка

Язык необходимо чистить дважды в день, используя для этого специальный скребок, заверила врач-гигиенист клиники "Мегастом" Инна Гришина. В комментарии "Ленте.ру" эксперт перечислила простые правила ухода за языком, передает Day.Az.

Врач отметила, что даже те люди, кто тщательно следит за здоровьем зубов, забывают о гигиене языка. По ее словам, эта процедура является неотъемлемой частью правильной гигиены. Во время чистки языка удаляется бактериальный налет, улучшаются вкусовые ощущения, производится профилактика кариеса и гингивита, а также улучшается пищеварение.

"Процесс пищеварения начинается во рту, и чистый язык способствует лучшему разложению пищи на составляющие", - объяснила гигиенист. Она добавила, что чистить язык нужно ежедневно. Для этого нужно использовать специальный скребок, с помощью которого следует производить осторожные движения, чтобы не повредить чувствительную ткань.

Врач также призвала не использовать для чистки непредназначенные для этого предметы, например, металлические ложки или зубочистки.

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