Названы признаки «здорового» избытка веса

Ожирение считается важнейшим фактором риска диабета 2-го типа. Однако у многих людей с ожирением не развивается это заболевание. Их может защищать лучшее качество мышц и меньшее содержание жира в печени. Это показало исследование, опубликованное в журнале Diabetes, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Ученые проанализировали ДНК людей с ожирением. Они выяснили, что риск диабета был ниже у людей с более высоким содержанием подкожного жира, меньшей долей жира в печени и лучшей чувствительностью к инсулину. Также риск диабета был ниже у людей с ожирением и более высоким качеством мышц.

Результаты показывают, что не любой жир одинаково влияет на здоровье. Понимание этих различий может помочь в разработке более конкретных советов по снижению риска диабета 2-го типа, которые заменят универсальную рекомендацию похудеть.

"Наши результаты подчеркивают сложный характер взаимосвязи между ожирением и диабетом 2 типа и помогают объяснить, почему люди с одинаковыми уровнями жира в организме могут иметь разный риск развития кардиометаболических заболеваний, включая диабет 2 типа", - отметили ученые.

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