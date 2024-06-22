Стоматолог рассказал о последствиях неправильного прикуса

О последствиях неправильного прикуса рассказал в беседе с "Мослентой" стоматолог Вячеслав Минко, передает Day.Az.

"Неправильный прикус - проблема не только эстетическая. Дело в том, что неровные зубы просто не могут правильно функционировать и в полной мере выполнять ту роль, которую им отвела природа. В идеале зубы должны тщательно перетирать пищу, способствовать правильному формированию звуков (дикции), плюс, они играют важную роль в поддержке мышц лица. Если прикус нарушен, все эти функции также нарушены", - заявил эксперт.

Бывает, что зубы растут как бы вбок или вперед, повернуты вокруг своей оси, но в любом случае неправильно расположенные зубы нарушают процесс перетирания пищи. Человек с неправильным прикусом не может тщательно прожевать пищу, как бы он ни старался. Последствиями этого могут стать заболевания желудка и кишечника, боли в животе, постоянная изжога, гастрит, колит, метеоризм и так далее, предупредил стоматолог.

Страдают от неправильного прикуса и сами зубы, ведь нагрузка на них распределяется неравномерно. Если зуб недостаточно задействован в процессе перетирания пищи, он начинает расшатываться, а если подвергается повышенной нагрузке - стирается и может раскрошиться. При повышенной нагрузке возникает высокий риск кариеса, пародонтита и других заболеваний зубов. Также можно отметить, что скученные или неправильно расположенные зубы очень сложно качественно почистить, соответственно, частички пищи остаются между зубами и начинают гнить. В результате могут появиться неприятный запах изо рта, неприятные ощущения в полости рта, налет на зубах и отложения зубного камня.

Кроме того, в организме человека множество взаимосвязей, которые не всегда очевидны, например, состояние зубов тесно связано с состоянием височно-челюстных суставов. Если зубы не позволяют челюстям правильно смыкаться, меняется состояние мягких тканей лица, повышается тонус мышц лица и шеи. Постоянное напряжение мышц приводит к головным болям, старению кожи, неприятным ощущениям в области шеи, нарушению осанки и бессоннице.

Плюс ко всему эстетика зубов и правильный прикус очень важны с психологической точки зрения. Человек, у которого нарушен прикус, подсознательно (или сознательно) старается меньше улыбаться, испытывает сложности в общении, у него формируются психологические комплексы. Это может стать причиной неуверенности в себе и в конечном итоге снизить качество жизни. Поэтому, если стоматолог рекомендует скорректировать прикус, стоит прислушаться.

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