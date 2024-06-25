Врач дал советы для борьбы с ночными судорогами

Врач и телеведущий Александр Мясников дал советы для борьбы с ночными судорогами. В эфире программы "О самом главном" на канале "России 1" он призвал заниматься растяжкой. Выпуск доступен на платформе "Смотрим", передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Медик рассказал, что в борьбе с ночными судорогами помогают упражнения на растяжку, а также ходьба перед отходом ко сну. "Очень людям нравится американская рекомендация - крутить 15 минут велоэргометр перед сном", - добавил доктор. Специалист отметил, что от ночных судорог также может помочь массаж ног с кубиком льда.

По словам медика, врачи не знают достоверную причину появления судорог по ночам. "Судороги могут быть, если у вас недостаток железа, магния, калия или кальция, какие-то электролитные нарушения. Но это мы у кого находим? У одного из десяти", - заключил Мясников.

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