Врач раскрыл неочевидный способ борьбы с бессонницей

Врач-реабилитолог Сергей Агапкин раскрыл неочевидный способ борьбы с бессонницей. В эфире программы "О самом главном" на канале "Россия 1" он рекомендовал есть черешню или вишню, чтобы засыпать быстрее. Выпуск доступен на платформе "Смотрим", передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Гостья передачи в ответ на вопрос, действительно ли черешня помогает при бессоннице, предположила, что эта ягода не обладает таким свойством. Врач опроверг утверждение девушки.

"На самом деле - да. И черешня, и вишня содержат в своем составе, не поверите, мелатонин - то самое вещество, которое у нас вырабатывается как гормон", - отметил Агапкин. По словам медика, исследования показывают, что употребление 100 граммов черешни или вишни помогает легче засыпать ночью.

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