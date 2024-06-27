Ученые выяснили, продлевают ли жизнь мультивитамины

Американские ученые из Национального института здоровья изучили влияние мультивитаминных пищевых добавок на продолжительность жизни человека. Результаты исследования опубликованы в научном журнале JAMA Open Network, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Команда проанализировала медицинские данные около 400 тыс. человек за 20 лет, сосредоточившись на взаимосвязи между регулярным употреблением мультивитаминных комплексов и снижением преждевременных летальных исходов от рака и других причин.

Анализ показал, что у людей, которые ежедневно принимали мультивитамины, риск ухода из жизни по любой причине не был ниже, чем у людей, которые не принимали витаминные добавки.

Также не было различий в смертности от рака, болезней сердца или цереброваскулярных заболеваний. Результаты были скорректированы с учетом демографических факторов.

Исследователи отметили, что важно оценить использование мультивитаминов и риск летального исхода среди различных групп населения, например, с подтвержденным дефицитом питательных веществ, а также потенциальное влияние регулярного приема витаминов на другие состояния здоровья, связанные со старением.

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