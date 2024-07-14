Раскрыт фактор агрессивного рака кишечника

Исследователи из Онкологического центра Фреда Хатчинсона в США раскрыли новый фактор, ухудшающий прогноз для пациентов с колоректальным раком. Согласно результатам научной работы, опубликованным в журнале Nature, обитающая в полости рта бактерия способна переместиться в кишечник и спровоцировать образование агрессивных опухолей, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Изучив опухоли колоректального рака, удаленные у 200 пациентов, ученые измерили уровни Fusobacterium nucleatum - бактерии, которая, как известно, инфицирует опухоли. Примерно в 50 процентах случаев они обнаружили, что в опухолевой ткани чаще встречаются бактерии только определенного подтипа.

Проникающий в опухоли тип Fna C2 приобрел особые генетические особенности, которые позволяют ему перемещаться изо рта через желудок, противостоять желудочной кислоте, а затем расти в нижних отделах желудочно-кишечного тракта.

Пациенты с колоректальными опухолями, содержащими Fusobacterium nucleatum (примерно в 50 процентах случаев), имеют плохую выживаемость и худший прогноз по сравнению с пациентами без этого микроба. Таким образом, терапия и скрининг, нацеленные на эти микроорганизмы, помогут людям, которые подвергаются высокому риску развития более агрессивного колоректального рака.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!