Назван неожиданный признак тревожного расстройства

Американский дипломированный психолог Кэролин Рубенштейн рассказала Daily Mail, что страх перед молчанием и "неловким паузами" в разговоре может вынуждать людей с тревожным расстройством быть болтливыми, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Психолог объяснила, что суждение о тревожных людях как о замкнутых, необщительных и скрытных часто ошибочно. Генерализованное тревожное расстройство - это психическое заболевание, при котором человек постоянно живет с чувством сильного беспокойства. Оно не всегда побуждает пациентов "уходить в себя". Иногда страх перед паузами в разговоре склоняет тревожных людей к болтовне.

Дело в том, что отличительной чертой тревожности являются скачущие мысли. При возникновении перерывов в общении и затягивании тишины беспокойство тревожных людей может нарастать и стимулировать их заполнять паузы различными разговорами. Также Рубенштейн отметила, что быстрая, сбивчивая речь может сигнализировать о биполярном расстройстве. Психолог объяснила, что болтливостью сопровождается его маниакальная фаза, характеризующаяся эмоциональным подъемом.

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