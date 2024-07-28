Найден общий фактор развития диабета и болезни Альцгеймера

Ученые из Техасского университета A&M выяснили, что нездоровое питание может стать причиной диабета и накопления в мозге токсичных белков, провоцирующих характерные для болезни Альцегеймера когнитивные нарушения. Об этом сообщает Американское общество биохимии и молекулярной биологии (ASBMB), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В ходе экспериментов с участием лабораторных мышей ученые выяснили, что диета с высоким содержанием жиров подавляет экспрессию белка, называемого Jak3. У грызунов при сниженном синтезе Jak3 наблюдался каскад воспалений в организме, начинающихся с кишечника и переходящих в область мозга.

Ученые объяснили, что неправильное питание часто приводит к незначительному хроническому воспалению и впоследствии к диабету. Однако воспалительный процесс в мозге также может стать причиной снижения способности органа избавляться от токсичных белков. К ним относятся амилоидные и Тау-белки. Их скопления в тканях мозга вызывают дисфункцию нейронов, которая проявляется нарушениями внимания и памяти.

Исследователи также отметили, что здоровое питание снижает вероятность запуска воспаления в организме, тем самым предотвращая болезнь Альцгеймера и сахарный диабет. Другим важным фактором снижения рисков является контроль уровня сахара в крови.

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