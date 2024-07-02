Причины снижения слуха могут быть разными и не всегда очевидными. В частности, у детей такая проблема может возникнуть из-за аденоидов, а у взрослых - из-за простуды и сильной отечности носа.

Как передает Day.Az со ссылкой на Известия, об этом рассказала врач-оториноларинголог "СМ-Клиника" Анастасия Трапани.

"У детей достаточно часто причиной снижения слуха становятся аденоиды, гипертрофия которых провоцирует рецидивирующий экссудативный отит со снижением слуха. Так же и у взрослых при простуде и сильной отечности в полости носа появляется ощущение заложенности в ушах, аутофония, снижается слух. Всё потому, что полость уха сообщается с полостью носа через специальную анатомическую структуру - Евстахиеву трубу", - объяснила врач.

В связи с этим, по ее словам, профилактика снижения слуха должна начинаться с самого детства. И основное правило для родителей, которые хотят сохранить слух ребенка - своевременное посещение ЛОР-врача, обследование носоглотки на наличие аденоидов, правильное лечение гнойных отитов. Для взрослых общие рекомендации следующие: не подвергать барабанные перепонки стрессу в виде излишне громкой музыки и вибраций, избегать перепадов давления (например, при всплывании со значимой глубины), не использовать ватные палочки для чистки ушей. А при снижении слуха, болях или появлении выделений из слухового прохода необходимо сразу обращаться к врачу-оториноларингологу.

Говоря о влиянии наушников на слух, врач отметила, что длительное прослушивание музыки на высокой громкости может привести к истощению слухового анализатора. Кроме того, при ношении наушников из-за длительного отсутствия доступа воздуха в наружный слуховой проход может ухудшиться процесс самоочищения уха, а повышенная влажность нарушит микробиоценоз.

"Это вызывает зуд в ушах и накопление серы в виде сгустков, которые пациенты часто пытаются удалить самостоятельно. В результате, они проталкивают серные массы глубже, провоцируя формирование пробок, либо механически повреждают кожу наружного слухового прохода, что провоцирует возникновение наружного отита", - добавила оториноларинголог.

В целом, по ее словам, причиной снижения слуха могут быть разные заболевания. Но глобально выделяют два механизма - нарушение звукопроведения и нарушение звуковосприятия. Первое связано с различными заболеваниями, затрагивающими структуры среднего уха (отиты, отосклероз). Второе - с нарушением на уровне невральных структур, таких как внутреннее ухо, слуховой нерв и одноименная зона в коре головного мозга. К данным патологиям относится, например, нейросенсорная тугоухость.

"К сожалению, снижение слуха не всегда обратимо, а успех лечения зависит от того, насколько быстро поставлен диагноз и начата правильная терапия. В некоторых случаях врачам удается лишь остановить дальнейшее снижение слуха или максимально его замедлить, но не вернуть былую остроту. Поэтому важно быть внимательным к себе и вовремя обращаться за помощью к специалистам", - подытожила Трапани.