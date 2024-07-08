Раскрыта причина неизлечимости рака

Ученые Католического университета Святого Сердца в Риме раскрыли причину, почему клетки рака поджелудочной железы становятся неуязвимыми для лечения. Результаты исследования опубликованы в журнале Cell Reports Medicine, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В основе устойчивости к терапии лежит механизм, связанный с регуляцией информационной РНК. Когда генетический код транскрибируется в молекулу РНК, может произойти альтернативный сплайсинг. Сплайсингом называют процесс вырезания некодирующих фрагментов (интронов) и сшивание кодирующих белок частей (экзонов), однако в некоторых случаях определенный экзон может быть пропущен. В результате из одного и того же гена могут быть получены разные транскрипты и, следовательно, белки.

Исследователи сравнили клетки опухолей поджелудочной железы разных подтипов и заметили, что резистентный к терапии рак связан со специфической регуляцией сплайсинга, приводящей к синтезу белков, вызывающих устойчивость к химиотерапии. Был также выявлен регулятор сплайсинга под названием Quaking, который экспрессируется в более агрессивных опухолях поджелудочной железы и способствует синтезу белков, придающих химиорезистентность.

Однако уже существуют препараты, регулирующие сплайсинг, которые потенциально могут быть использованы для лечения этого типа рака. Например, к ним относится препарат нусинерсен, в настоящее время применяемый при спинальной мышечной атрофии.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!