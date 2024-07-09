Врач рассказала, почему опасно игнорировать отеки ног

Отеки ног, которые не уменьшаются в течение длительного времени, могут сигнализировать о сердечной недостаточности, а также о проблемах с почками или печенью. Об этом изданию Daily Mail рассказала британский терапевт Элли Кэннон, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Врач рассказала, что отеки могут естественным образом формироваться после длительного авиаперелета или в образовываться в жаркую погоду в связи с длительным пребыванием в сидячем положении и расширением сосудов, необходимым для терморегуляции. Такие отеки не представляют угрозы здоровью и быстро "проходят". Однако в некоторых случаях скопление жидкости в тканях может быть признаком опасных патологий.

Кэннон уточнила, что формирование отеков может быть симптомом сердечной недостаточности. Сердечная недостаточность - это неспособность сердца к нормальному наполнению и опорожнению, приводящая к нарушению кровоснабжения других органов и тканей. Скопление большего объема крови в ногах происходит из-за того, что сердечная недостаточность не позволяет ей циркулировать постоянно.

Другой возможной причиной отеков выступают сбои в работе почек или печени. При проблемах с мочевыделительной системой, центром которой являются почки, нарушаются механизмы регулирования водно-солевого баланса. Результатом становится скопление жидкости в организме. Отек ног (чаще всего в области лодыжек) может возникать при повреждениях печени из-за неспособности органа производить необходимые для нормального водного обмена белки.

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