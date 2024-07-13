Назван щадящий способ лечения «болезни номер один»

Врачи считают атеросклероз болезнью номер один, поскольку он является основной причиной инвалидности и летальных исходов у пациентов, рассказал хирург Скандинавского центра здоровья Борис Руденко. Щадящий способ спасти жизнь человека, у которого диагностировано это угрожающее жизни заболевание, он назвал в беседе с "Лентой.ру", передает Day.Az.

По словам Руденко, атеросклероз заметно "молодеет": в группу риска сегодня входят не только люди после 50 лет. "При атеросклерозе у пациента сосуды "засоряются" атеросклеротическими бляшками любой локализации: сердце, головной мозг, нижние конечности, почки засоряются. Из-за этого может прекратиться либо резко снизиться кровоток к жизненно важным органам", - объяснил он.

При атеросклерозе, добавил врач, у хирургов главная цель - очистить сосуды от холестериновых бляшек. "Раньше это делали только с помощью объемных шунтирующих операций. То есть делали разрез и в обход суженого или закрытого участка сосуда пришивали шунт", - разъяснил он. Сейчас, по словам Руденко, лечение осуществляется с помощью стентирования - малотравматичного и малоинвазивного вмешательства, в ходе которого хирург с помощью специального стента "проходит" по пораженному участку сосуда и восстанавливает его.

При такой операции, добавил хирург, риск осложнений полностью исключен. "Главное преимущество процедуры - в том, что при серьезных состояниях, угрожающих жизни больного, ему можно помочь таким щадящим способом и выписать пациента на следующий день", - заключил он.

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