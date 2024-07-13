Ученые выяснили, что ускоряет разрушение сосудов при диабете

Ученые из Университетской больницы Оденсе в Дании установили, что недостаток сна при диабете повышает риск возникновения микрососудистых повреждений, приводящих к более серьезным осложнениям заболевания. Результаты исследования будут опубликованы на сайте ежегодного собрания Европейской ассоциации по изучению диабета (EASD), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В исследовании приняли участие добровольцы, у которых недавно был диагностирован сахарный диабет второго типа. Для измерения продолжительности сна каждого участника ученые снабдили испытуемых акселерометрами (приборами, отслеживающими положение объекта в пространстве) и проинструктировали непрерывно носить их в течение 10 дней.

В соответствии с продолжительностью ночного отдыха участники были разделены на три группы. В первую группу вошли лица с коротким (менее семи часов) ночным сном, во вторую - спящие оптимальное количество времени (от семи до девяти часов), а в третью - отдыхающие длительно (более девяти часов).

Также испытуемых попросили предоставить образцы мочи для определения альбумин/креатининового соотношения, пройти цифровую визуализацию сетчатки глаз или офтальмоскопию (осмотр глазного дна) для определения степени повреждения мелких сосудов.

Ученые обнаружили, что низкая продолжительность сна достоверно коррелировала с повышением риска возникновения микрососудистых поражений в 2,6 раза по сравнению с оптимальной. У лиц с избыточным количеством сна вероятность повреждения сосудов была выше в 2,3 раза. Также было установлено, что связь между недостатком сна и микрососудистыми травами усиливалась с возрастом (по достижении 62 лет).

Исследователи объяснили, что повреждение мелких кровеносных сосудов может привести к серьезным осложнениям сахарного диабета, таким как ретинопатия и нефропатия. Нефропатия на фоне диабета -- это патологические изменения, характеризующиеся ухудшением фильтрационной функции почек. Под ретинопатией понимается повреждение сетчатой оболочки глазного яблока, которое может стать причиной атрофии зрительного нерва и слепоты.

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