Ученые назвали продукт, способный отодвинуть старость

Преждевременное старение, деменцию и ухудшение памяти можно предотвратить, благодаря антиоксидантам, содержащимся в ягоде, выяснили зарубежные исследователи.

Как отметила эндокринолог, практикующий врач, доктор медицинских наук, эксперт РАН Зухра Павлова, комментируя в своем телеграм-канале выводы ученых, лето это как раз то время, когда стоит разнообразить рацион полезными лакомствами, передает Day.Az со ссылкой на Российскую газету.

Специалисты предлагают обратить внимание на чернику (в ней много флавоноидов, которые в том числе способствуют хорошей работе мозга), источник мощного антиоксиданта ликопина - арбуз, а также насыщенный ресвератролом виноград. В некоторых сортах винограда присутствуют еще и полифенолы, улучшающие память.

Кроме того, отличными источниками натуральных витаминов являются привычные нам малина, смородина, клубника, голубика.

"Та же голубика или виноград станут полезным десертом - гораздо лучше шоколада", - подчеркнула Зухра Павлова.

Отмечается, что важно контролировать количество фруктозы в рационе. Она способна дополнительно разжигать аппетит (поэтому ягоду лучше есть на десерт после основного приема пищи), незаметно провоцируя набор лишнего веса.

Одними ягодами защитить мозг и сохранить рабочую память не получится, добавили специалисты. Есть несколько несложных правил, которые вместе с антиоксидантами в рационе помогут сохранить здоровье. Следует убрать из рациона вредные жиры, спиртные напитки. А также отказаться от курения, чаще гулять на свежем воздухе, выбираться за город, поддерживать нормальный вес и контролировать сахар и холестерин в крови.

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