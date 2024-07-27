Раскрыт новый механизм преждевременного старения

Ученые Университета Нагои в Японии раскрыли новый механизм преждевременного старения. Согласно результатам исследования, опубликованным в журнале Nature Cell Biology, ключевую роль в этом процессе играют альдегиды, являющиеся побочными продуктами метаболизма. Кратко о научной работе рассказывается в пресс-релизе на MedicalXpress, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Специалисты предположили, что между альдегидами и старением может существовать связь, поскольку у людей с расстройствами преждевременного старения, такими как синдром AMeD (аутосомно-рецессивное дигенное мультисистемное заболевание), наблюдается неадекватная активность ферментов, таких как ALDH2, которые расщепляют альдегиды, превращая их в нетоксичное вещество.

Альдегиды вредны, поскольку они хорошо реагируют с ДНК и белками. В организме они образуют перекрестные связи ДНК-белок (DPC), которые блокируют важные ферменты в типичных процессах пролиферации и поддержания метаболизма клеток.

В серии экспериментов исследователи обнаружили, что ряд белковых комплексов - комплекс TCR, VCP/p97 и протеасомы - участвуют в удалении индуцированных формальдегидом DPC в активно транскрибируемых регионах. Это было подтверждено на мышиной модели, в которой отсутствуют процессы клиренса альдегидов, что ухудшило симптомы синдрома AMeD. Такое быстрое заживление повреждений ДНК способствовало преждевременному старению на уровне генов.

Результаты исследования могут помочь в поиске соединений, удаляющих альдегиды, тем самым способствуя разработке потенциальных терапевтических лекарств.

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