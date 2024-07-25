Врач назвала простой способ улучшить здоровье кишечника

Массаж живота способствует улучшению пищеварения и помогает избавиться от вздутия живота. Об этом изданию Health News рассказала американский диетолог и доктор медицинских наук Эмили Сперлок, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По словам врача, легкие разминающие движения по часовой стрелке помогает стимулировать опорожнение кишечника и устранить запор. Также самомассаж может избавить от повышенного газообразования, вздутия живота и спазмов. Диетолог объяснила, что умеренное механическое воздействие на ткани и органы в области живота особенно полезно при стрессе. Дело в том, что высокий уровень психологического напряжения может быть причиной ухудшения сократительной деятельности мускулатуры пищеварительного тракта, ведущего к задержкам дефекации.

Сперлок отметила, что для достижения нужного эффекта может потребоваться несколько сеансов самомассажа. Процедуру нужно проводить лежа на спине, надавливая на кожу снизу вверх по направлению к ребрам. После этого диетолог рекомендует перейти к совершению круговых движений. Важно массировать по часовой стрелке, потому что именно в этом направлении "закручивается" кишечник. При этом не рекомендуется оказывать на кожу слишком сильное или длительное давление - 10-15 минут массажа будет достаточно.

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