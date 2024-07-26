Врачи приняли за опухоль кусочек перца, из-за которого мужчина кашлял два года

Житель Китая узнал свой настоящий диагноз только после того, как оказался на операционном столе. Об этом сообщает South China Morning Post, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Более двух лет 54-летний мужчина страдал от кашля. Все это время он принимал лекарства, но его самочувствие не улучшалось, поэтому китаец обратился к врачам.

Во время первого обследования у пациента обнаружили опухоль в легком, размер новообразования составлял один сантиметр. После еще одного обследования опасения о возможном раке только усилились.

Спустя некоторое время его отправили на операцию. Изначально специалисты должны были взять образец легочной ткани, но во время манипуляции врачи заметили инородный предмет и извлекли из пациента кончик перца чили. Он "спрятался" за тканью, поэтому во время обследования его не заметили.

По словам самого мужчины, два года назад он действительно подавился и сильно закашлялся и, наиболее вероятно, в этот момент вдохнул кусочек перца.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!