Врач развеяла главный миф о лечении подорожником

Летние виды спорта и отдых на даче или в лесу повышают риск получить ссадины. Поможет ли подорожник при мелких ранках, насколько это безопасно и какие есть риски, 25 июля "Известиям" рассказалаврач-терапевт "ИНВИТРО-Приволжье" Татьяна Тарадеева, передает Day.Az.

"Думать, что сами листья подорожника остановят кровотечение, ошибочно. Дело в том, что подорожник содержит фитоноциды, которые обладают антимикробными свойствами, и витамин К, который участвует в процессе свертывания крови, также пектин, способствующий заживлению ран. Подорожник часто можно встретить в составе лекарственных препаратов и травяных сборов. То есть противовоспалительными и заживляющими свойствами он действительно обладает, но не сам лист, который принято прикладывать к ссадинам и ранам, а сок, который он выделяет при измельчении", - объяснила эксперт.

От прикладывания грязного листа подорожника лечебного эффекта не будет, это миф, которому не стоит доверять, заявила Тарадеева. Есть вероятность нанести вред своему здоровью: даже на самых полезных растениях скапливается большое количество микробов с земли, пыли и экскрементов животных, а также других вредных веществ, особенно если они растут вблизи автотрассы или промпредприятия, предупредила она.

"Открытые раны не стоит доверять подорожнику с улицы, так как есть риск занести микробы, что может повлечь за собой местную инфекцию и даже столбняк - заболевание с высоким процентом летальности. Если появились признаки воспаления раны, такие как боль, покраснение, отек, повышение местной температуры, появление гнойного отделяемого, следует незамедлительно обратиться к врачу-травматологу или врачу-хирургу. Поскольку при загрязнении ран и больших ссадин землей нередко возникает необходимость провести экстренную иммунопрофилактику столбняка", - сказала врач.

Главное - соблюдать правила гигиены: обрабатывать раны только чистыми руками. Если в ранке присутствуют инородные частицы, их нужно удалить максимально осторожно, стараясь не вызвать кровотечения. Промыть место повреждения чистой питьевой водой. После обработать рану перекисью водорода или раствором хлоргексидина. Края ранки следует помазать фукорцином или раствором йода (не допускать попадания раствора в саму ранку). Затем наложить сухую стерильную повязку и перебинтовать. Ранку достаточно обрабатывать два раза в день - утром и вечером.

"Если рана не заживает, следует обратиться к врачу. Иногда это может быть вторичное бактериальное инфицирование", - заключила Тарадеева.

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