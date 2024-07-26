Пентагон признал, что занимался дискредитацией китайской вакцины от COVID-19

Министерство обороны США признало, что занималось на Филиппинах дискредитацией китайской вакцины от коронавируса Sinovac.

Как передает Day.Az, об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на правительственный документ, который пока не был обнародован.

"Это правда, что [Министерство обороны США] распространяло среди филиппинцев сообщения, ставившие под сомнение безопасность и эффективность Sinovac", - приводит агентство выдержку из документа, основанного на данных Пентагона, а также МИД и Минобороны Филиппин. В тексте также указано, что Пентагон признал, что "допустил некоторые ошибки в распространении информации о COVID-19".

Согласно документу, американская сторона впоследствии пришла к выводу, что кампания по дискредитации вакцин не соответствует приоритетам США, пишет Reuters. В нем отмечается, что американские военные проинформировали филиппинскую сторону о том, что "прекратили распространение информации, связанной с происхождением COVID-19 и вакцинами от COVID-19 в августе 2021 года".

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