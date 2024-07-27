В США усомнились в ключевой роли воспалений в развитии фиброза печени

Американские медики выяснили, что воспалительные процессы в печени не являются главной движущей причиной развития фиброза, так как его появление нельзя предотвратить даже при полном подавлении воспалений в этом органе. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба Университета Калифорнии в Лос-Анджелесе (UCLA), передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Десятилетиями мы предполагали, что борьба с воспалениями является одним из ключевых методов предотвращения развития жировой болезни печени и связанного с ней фиброза. Собранные нами данные указывают на то, что воспаления хотя и способствуют появлению фиброза, но при этом они не являются главной движущей причиной его развития", - заявил доцент UCLA Тамер Саллам, чьи слова приводит пресс-служба вуза.

Медики пришли к такому выводу в рамках эксперимента, в ходе которого ученые попытались предотвратить развитие неалкогольной жировой болезни печени и фиброза печени у мышей путем подавления работы гена LBP. Этот участок ДНК отвечает за выработку одноименного белка, который выделяется клетками печени и других органов при появлении бактериальных инфекций и запускает воспалительную реакцию.

Ученые достаточно давно предполагали, что работа гена LBP нарушается при развитии жировой болезни печени, в результате чего его чрезмерно высокая активность приводит к "зарастанию" печени соединительной тканью и формированию фиброзных "шрамов". Американские медики проверили, так ли это на самом деле, для чего они отключили ген LBP в клетках печени мышей и проследили за тем, как на их здоровье повлияет диета, богатая холестерином, жирами и сахарами.

Такая процедура действительно привела к подавлению большей части очагов воспалений в тканях печени мышей и улучшила работу этого органа, однако при этом она не оказала существенного влияния на вероятность развития фиброза, а также на характер накопления жира в клетках печени и другие аспекты развития неалкогольной жировой болезни печени.

Подобные результаты опытов заставили ученых проанализировать то, как различия в структуре гена LBP, влияющие на его активность, влияли на характер развития фиброза у большого числа пациентов с нежировой болезнью печени. Этот анализ указал на то, что необычно высокая активность LBP не вела к росту вероятности развития жировой болезни печени и фиброза, что также указывает на отсутствие связи между воспалениями и этими заболеваниями, подытожили исследователи.

О фиброзе печени

Фиброз печени представляет собой достаточно распространенную неинфекционную болезнь, причиной развития которой чаще всего выступает хроническая форма гепатита, злоупотребление алкоголем, неалкогольная жировая болезнь печени и различные формы аутоиммунных реакций.

При развитии фиброза в печени начинают разрастаться клетки соединительной ткани, что приводит к ухудшению ее работоспособности и в конечном итоге вызывает цирроз печени. На сегодняшний день существует крайне ограниченное число средств, способных замедлить развитие фиброза или предотвратить его появление, что вынуждает медиков и биологов искать новые способы борьбы с этим заболеванием.

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