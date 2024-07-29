Экспериментальный препарат уничтожил ВИЧ в мозге

Ученые Тулейнского университета в США обнаружили, что экспериментальный препарат, изначально разработанный для лечения рака, может эффективно уменьшить уровень ВИЧ в мозге. Результаты научной работы опубликованы в журнале Brain, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Исследователи из Национального центра исследований приматов в Тулейне установили, что противораковый препарат воздействует на определенные иммунные клетки мозга, в которых находится вирус ВИЧ, и уничтожает их. Это открытие может стать значительным шагом к полному устранению ВИЧ из труднодоступных вирусных резервуаров в организме человека.

Специалисты протестировали ингибитор малых молекул BLZ945, который блокирует рецептор, чье количество, как известно, увеличивается в макрофагах, инфицированных ВИЧ. Эксперимент проводился на трех группах приматов: контрольная группа без лечения и две группы, получавшие низкие и высокие дозы препарата в течение 30 дней. Высокие дозы препарата привели к значительному снижению вирусной нагрузки в мозге.

Обработка препаратом уменьшила количество клеток, экспрессирующих рецепторы ВИЧ, и снизило присутствие вирусной ДНК в клетках мозга на 95-99 процентов. При этом терапия не оказала существенного влияния на микроглию - совокупность клеток, необходимых для поддержания здоровой нейроиммунной среды, - и не показала признаков гепатотоксичности.

Следующим шагом исследовательской группы станет тестирование этой терапии в сочетании с антиретровирусной терапией (АРТ) для оценки ее эффективности комбинированного подхода. Это может привести к разработке комплексных стратегий для полного искоренения ВИЧ из организма человека.

Антиретровирусная терапия позволяет снизить вирусную нагрузку до неопределяемого уровня, не давая инфекции перейти в терминальное состояние. Однако АРТ не может полностью искоренить ВИЧ, поскольку тот сохраняется в скрытых "вирусных резервуарах" в мозге, печени и лимфатических узлах. Мозговые резервуары менее всего доступны для лечения из-за гематоэнцефалического барьера - защитной мембраны между кровеносной и нервной системой.

Низкомолекулярный ингибитор BLZ945 ранее изучался на предмет терапевтического применения при боковом амиотрофическом склерозе (БАС) и раке мозга, но никогда ранее в контексте очищения мозга от ВИЧ.

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