В Швейцарии отложили первую эвтаназию в "капсуле суицида" Sarco

Швейцарская компания The Last Resort, предоставляющая услуги по добровольному уходу из жизни, отложила первую эвтаназию в "капсуле суицида" Sarco из-за психического состояния пациентки. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте компании, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"В середине июля 2024 года The Last Resort закрыла доступ к [капсуле] Sarco для пациентки Х. <...> Предполагаемый уход из жизни пациентки Х (женщины в возрасте около 55 лет из США) в Sarco, назначенный на 17 июля, отложен на неопределенный срок. Причиной стали растущие опасения в отношении ее ухудшающегося психического здоровья", - отмечается в тексте. По оценкам компании, ментальное состояние пациентки ухудшилось на фоне пристального внимания швейцарских СМИ к ее ситуации. Уточняется, что она должна была стать первым человеком, использовавшим "капсулу смерти" для добровольного ухода из жизни. Первые сообщения в швейцарской прессе об этом появились в начале июля.

Директор проекта Sarco, австралийский врач Филип Ничке выразил уверенность в том, что решение отложить эвтаназию пациентки из США было верным из-за наличия "значительных когнитивных отклонений, граничащих с предпсихозом", которые проявились в последние недели перед планируемой датой ухода из жизни. The Last Resort, в свою очередь, не приводит сведений о том, присутствовали ли ранее у пациентки психические расстройства.

Ничке также заявил, что компания занимается обследованием следующего пациента, желающего воспользоваться капсулой. "Учитывая внимание СМИ к пациентке Х, всех будущих клиентов [компании] необходимо будет предупреждать о возможности того, что любое использование Sarco впервые станет предметом значительного интереса со стороны СМИ и репортеров, несмотря на все наши усилия по сохранению их смерти в тайне", - отметил он.

Устройство для эвтаназии Sarco разработано нидерландским инженером Александром Баннинком и Филипом Ничке в 2017 году. Оно состоит из съемной капсулы, напечатанной на 3D-принтере и оборудованной баллоном со сжатым азотом. В декабре 2021 года Sarco получило разрешение на использование в Швейцарии, ее единственной компанией-оператором стала The Last Resort.

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