Стало известно, как снизить риск развития деменции на 50%

14 факторов образа жизни могут предотвратить развитие деменции в 50% случаев. Об этом изданию Daily Mail рассказали эксперты из Комиссии Lancet по профилактике и лечению деменции, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В предыдущем исследовании комиссии журнала The Lancet, опубликованном в 2020 году, были перечислены 12 изменяемых факторов, влияющих на риск ухудшения когнитивных способностей. К ним относятся кровяное давление, ожирение, количество потребляемого алкоголя, курение, гиподинамия (ослабление мышечной деятельности), диабет, черепно-мозговые травмы в истории болезни, социальная изоляция, потеря слуха, депрессия, уровень активности мозга и загрязнение воздуха.

По подсчетам ученых, здоровые привычки, соблюдаемые с учетом этих факторов (например, правильное питание и контроль сахара в крови), могут снизить риск развития деменции на 40%. В новом отчете, представленном учеными в 2024 году, указаны два дополнительных фактора. В соответствии с исследованием, вероятность возникновения проблем с памятью повышается при нелеченных заболеваниях глаз (ведущих к потере и ухудшению зрения) и высоком уровне холестерина липопротеидов низкой плотности ("плохого" холестерина ЛПНП) в крови.

Члены экспертной комиссии отметили, что благоприятный по всем параметрам образ жизни может снизить риск развития деменции на 50%. Однако некоторые особенности окружающей среды, например, экологические проблемы, неподконтрольны одному человеку, стремящемуся защитить свое здоровье. Для решения таких проблем требуется государственное регулирование.

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