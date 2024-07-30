Названа неочевидная причина развития болезни Альцгеймера

Невролог, старший научный сотрудник лаборатории нейрогериатрии Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ им. Н.И. Пирогова, кандидат медицинских наук Мария Чердак рассказала, что у людей с сахарным диабетом в два-три раза чаще встречается деменция. В комментарии для KP.RU она назвала избыток глюкозы в крови одной из причин болезни Альцгеймера, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Доктор объяснила, что при сахарном диабете повреждаются сосуды, в том числе в головном мозге. Из-за этого ухудшается его кровоснабжение, что и приводит к гибели нервных клеток. Также из-за инсулинорезистентности клетки мозга не получают глюкозу - топливо для его работы. Клетки мозга голодают, повреждаются, что и влечет развитие деменции.

Также, по словам невролога, при избытке сахара в крови возникают воспалительные процессы, которые являются одной из причин развития заболеваний, приводящих к деменции.

"Лечение диабета снимает часть риска. Но также важно диагностировать и контролировать нарушения, которые часто сопутствуют диабету: повышенный уровень холестерина, ожирение, гипертония. Все это независимые факторы, негативно влияющие на риск болезни Альцгеймера", - отметила доктор.

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