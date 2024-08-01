Найден новый фактор риска деменции

Ученые из Медицинского колледжа Халлимского университета в Южной Кореи обнаружили, что высокие концентрации остаточного холестерина (общего холестерина за вычетом холестерина липопротеинов высокой и низкой плотности) связаны с повышенным риском развития деменции. Результаты исследования опубликованы в Тhe Lancet Healthy Longevity, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Липопротеины - это частицы, которые переносят холестерин и триглицериды в кровотоке. Повышенные уровни этих молекул связаны с увеличенным риском развития сосудистой деменции и болезни Альцгеймера. Ученые поставили перед собой задачу изучить связь между уровнями остаточного С (ремнантного холестерина) и риском деменции, используя данные Национальной службы медицинского страхования Южной Кореи (NHIS), охватывающие практически всю популяцию.

Исследователи сосредоточили внимание на людях в возрасте 40 лет и старше, которые прошли национальное медицинское обследование в 2009 году. В общей сложности были проанализированы данные 2 621 596 взрослых, около 50% от от числа которых составляли женщины.

Участники были разделены на четыре группы (квартили) на основе их уровней остаточного C. Те, кто находился в самом высоком квартиле (квартиль четыре), с большей вероятностью были мужчинами с высоким ИМТ, уровняли триглицеридов и глюкозы натощак, артериальным давлением и более низкой концентрацией холестерина липопротеинов высокой плотности (ЛПВП). Они также чаще курили, злоупотребляли алкоголем и реже занимались спортом.

После получения данных о состоянии здоровья участников, ученые приступили к наблюдению за ними. Время наблюдения составило 10,3 года. Результаты показали, что у людей из последнего квартиля вероятность развития деменции по любой причине была на 11% выше, чем у добровольцев из первого. Также у них был повыше риск болезни Альцгеймера (на 11%) и сосудистой деменции (на 15%). Исследователи отметили, что в наибольшей степени подвержены этим заболеваниям были молодые участники и те, кто страдал диабетом.

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