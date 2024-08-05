Кардиолог назвала признаки, предупреждающие об инфаркте

Врач-кардиолог Юлия Маршинцева назвала одышку, нехватку воздуха, загрудинные боли и чувство тяжести в груди симптомами стенокардии, которая обычно предшествует инфаркту, передает Day.Az со ссылкой на "Известия".

Специалист пояснила, что в молодом возрасте может произойти инфаркт "здесь и сейчас", однако с возрастом ему предшествует стенокардия - заболевание, при котором атеросклеротические бляшки уже существуют в сосудах.

При физической нагрузке при стенокардии у людей появляются загрудинные боли, как будто что-то тяжелое положили на грудину. Также в этот период может ощущаться нехватка воздуха, появляться одышка.

По словам Маршинцевой, это классические симптомы стенокардии, чем чаще она возникает и чем выше ее функциональный класс, тем больше риск возникновения инфаркта, который разовьется при полном закупоривании сосуда бляшкой.

Врач подчеркнула, что самым последним является четвертый функциональный класс стенокардии, характеризующийся тем, что одышка и боли возникают даже в сидячем положении.

Она посоветовала посетить кардиолога, если проявились подобные симптомы или просто одышка, которой раньше не было. При обнаружении бляшек в сосудах будет рекомендовано плановое стентирование.

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