Влияние водопроводной воды на организм человека

Водопроводную воду не стоит винить во всех болезнях, здоровье человека зависит от многих факторов.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на "Известия", такое мнение высказал инфекционист, иммунолог, аллерголог Георгий Викулов.

"На человека одномоментно влияет несколько внешних и внутренних факторов. Употребление воды из крана не означает, что исключительно она стала причиной какого-то изменения состояния здоровья. Человек не изолирован от внешнего мира, у него есть внутренняя микробиота, работа генов, органов систем, ферментов, пептидов, которые могут влиять на показатели. Обвинять в этом водопроводную воду, я думаю, неправомочно", - высказался специалист.

Он добавил, что люди ставят фильтры для того, чтобы уменьшить хлорную нагрузку и смягчить воду, улучшив все ее качества.

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