Почему пропускать завтрак опасно для сердца?

Помимо роста риска других заболеваний, отсутствие полноценных завтраков может вызывать рост вероятности болезней сердца, передает Day.Az со ссылкой на Гастрономъ.

Эксперт Франсиско Лопес-Хименес отмечает, что сердечные приступы с большей вероятностью случаются по утрам.

Он описывает, как это происходит с точки зрения организма. Поскольку утром растет уровень адреналина, отсутствие пищи воспринимается как голодание.

Энергию организму получить неоткуда, что приводит к еще более сильному выбросу адреналина. Это оказывает негативное воздействие на сердечно-сосудистую систему, что может стать причиной сердечного приступа.

Эксперт также отметил, что многие люди, пропускающие завтрак, восполняют дефицит энергии с помощью плотного ужина, что не рекомендуется, так как во время сна организму не требуется так много калорий, как в течение дня.

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