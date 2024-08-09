Что нужно добавить в рацион, чтобы сохранить остроту зрения

Полезные для глаз продукты делятся на три группы в зависимости от того, какое именно вещество оказывает это положительное влияние, передает Day.Az со ссылкой на Гастрономъ.

В первую входят морепродукты, жирная рыба, водоросли. Они содержат докозагексаеновую кислоту (или DHA), которая входит в состав омега-3.

Вторая включает в себя морковь, тыкву, батат. Все они содержат бета-каротин, который в организме превращается в витамин А. Он, в свою очередь, положительно влияет на здоровье сетчатки и помогает лучше воспринимать свет.

Наконец, третья группа объединяет цельнозерновые продукты, орехи, семечки, бобовые, зеленые листовые овощи, мясо, рыбу, яйца.

Эти продукты обладают большим количеством витамина В2, который позволяет лучше видеть в темноте и благотворно влияет на чувствительность зрачков к распознаванию цветов. Еще одно свойство витамина В2 - это способность защищать глаза от вредных излучений.

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