Когда начинается старение мозга

Развитие мозга заканчивается к 25 - 30 годам и примерно в это же время начинают происходить изменения, связанные с его старением.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом рассказала психофизиолог, научный сотрудник Центра нейрокогнитивных исследований МГППУ Вера Третьякова.

"В начале эти изменения идут очень медленно и ускоряются после 60 лет. Средняя потеря массы мозга после 86 лет составляет около 160 г, т.е. примерно 11,0% от максимальной (соответствует возрасту 19-20 лет). Возрастное обеднение структуры мозга сопровождается когнитивными изменениями, которые в первую очередь связаны замедлением скорости обработки информации и решением задач, требующих памяти и исполнительных функций (планирование, рассуждение и пр.)", - рассказала Третьякова.

Кроме того, при старении мозга повышается чувствительность к нерелевантной информации, что ухудшает способность к концентрации внимания.

"Однако, перечисленные процессы происходят у каждого конкретного человека с разной скоростью и в разное время, что частично может быть обусловлено генетически, но во многом является следствием влияния факторов внешней среды и образа жизни. Поэтому не стоит пренебрегать такими, казалось бы банальными вещами, как правильное сбалансированное питание, ежедневная физическая активность, полноценный сон, сокращение или полный отказ от курения и других вредных привычек", - рассказала Третьякова.

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