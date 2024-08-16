Сравнение опасности оспы обезьян и COVID-19

Эпидемия оспы обезьян (mpox), представляющая собой чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения (PHEIC), не так опасна, как пандемия коронавируса (COVID-19).

Как передает Day.Az, об этом в беседе с "Известиями" заявил американский эпидемиолог Майкл Бейкер.

"[Mpox ―] совсем другое семейство вирусов, вирусы оспы. Это родственник оспы. Она гораздо менее смертоносна, чем оспа, и ее легче контролировать. Но это всё равно серьезная вспышка. И если бы она начала распространяться по всему миру, то могла бы стать довольно серьезной пандемией. Но в настоящее время она распространена в основном в Африке", ― заявил эксперт.

По словам собеседника, выявленных за пределами Африки случаев mpox всё еще не так много, однако мировой общественности и представителям здравоохранения нельзя игнорировать факт, что оспа может массово распространиться на другие континенты, поэтому сейчас необходимо оказывать максимальную поддержку охваченной эпидемией Африке, чтобы побороть вспышку.

"[Одна из мер борьбы с вирусом ―] широкомасштабная вакцинация. В настоящее время поставки вакцин очень ограничены, но их необходимо увеличить, и это действительно важные меры для Африки в настоящее время", ― указал эпидемиолог.

Для борьбы с mpox существуют действенные вакцины, которые доступны в странах с высоким и средним уровнем дохода, однако нет противовирусных препаратов, из-за чего болезнь может проходить в тяжелой форме.

Бейкер подчеркнул, что распространившийся несколько лет назад в развитых странах штамм mpox не обладал высоким уровнем смертности, однако новая вариация вируса - mpox Clade 1, который сейчас преобладает на африканском континенте, - отличается повышенным по сравнению с предыдущими уровнем смертности.

"Последняя вспышка, начавшаяся четыре года назад, не была особенно смертоносной, но это была очень тяжелая болезнь. <...> В Африке смертность была гораздо выше, но <...> этот новый штамм, который вызывает нынешнюю вспышку, имеет повышенный риск смерти на несколько процентов в зависимости от того, кого она заражает. Так что это делает проблему более серьезной", ― сказал эпидемиолог.

Также эксперт напомнил, что mpox может передаваться при прямом контакте, в том числе половым путем, а также представляет опасность для беременных, в том числе для плода.

"Mpox распространяется в основном при прямом контакте, поэтому часто в семейной обстановке. Кроме того, это инфекция, передающаяся половым путем. Интимный контакт может привести к распространению вируса. Также он может заразить беременных женщин, заразить плод внутриутробно или во время родов. Так что это еще одна проблема", ― подчеркнул спикер.

Собеседник также рассказал о симптомах заражения mpox, которые проявляются в первую очередь гриппозным состоянием. Отличительные черты вируса ― увеличение лимфоузлов, а также появление точечных раздражений на коже, сравнимых с теми, что возникают при ветрянке. Бейкер подчеркнул, что инкубационный период этого вируса может длиться до нескольких дней.

Отметим, что недавно ВОЗ объявила вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией международного значения.

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