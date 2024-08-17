Можно ли использовать малиновое варенье как лекарство?

Герой любимого с детства мультика Карлсон в ответ на фразу, что не в варенье счастье, удивленно спрашивал: "А в чем же еще?" Если вы любите это лакомство так же сильно, как этот персонаж, сегодня ваш праздник - День малинового варенья. Мы поговорили о его пользе с превентивным и спортивным нутрициологом Dietology.Live Оксаной Николенко.

Как передает Day.Az со ссылкой на Гастрономъ, существует расхожее мнение, что малиновое варенье помогает сбить высокую температуру. К сожалению, это миф, у которого, впрочем, есть обоснование: жаропонижающее действие можно было бы объяснить содержанием салициловой кислоты, если бы ее в малине не было слишком мало для оказания эффекта.

Тем не менее, малина богата и другими полезными веществами: среди них витамин C, антиоксиданты, клетчатка. Часть из них сохраняется и в варенье из этой ягоды, хотя свежая малина гораздо полезнее. Дело в том, что в процессе приготовления варенья, при нагревании, многие полезные элементы разрушаются. Эксперт советует замораживать малину до зимы - так в ягоде останется больше полезных свойств, которые особенно нужны организму в это время года.

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