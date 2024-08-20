Названы главные провокаторы сердечного приступа

Стресс, диабет и некоторые другие факторы могут спровоцировать сердечный приступ, сообщила врач-кардиолог Юлия Маршинцева, передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ.

По словам Маршинцевой, под сердечным приступом врачи подразумевают ишемическую болезнь сердца. Главным ее провокатором она назвала атеросклеротические бляшки, образующиеся на стенках сосудов.

При этом, как отметила кардиолог, сердечный приступ может начаться, даже когда холестериновых бляшек нет. "Бывает, что бляшек нет, но сосуд спазмируется. Чаще всего это происходит на фоне стрессов, переживаний, чаще у женщин", - уточнила она.

В качестве еще одной причины сердечно-сосудистых заболеваний Маршинцева выделила наследственность. В этом случае человек может правильно питаться и вести здоровый образ жизни, но холестерин у него будет повышен.

Также, по словам врача, сердечный приступ может спровоцировать гипертония, которая, в свою очередь, развивается как из-за генетики, так и из-за вредных привычек, сахарного диабета, малоподвижного образа жизни и ожирения. "Одна из причин гипертонии - это избыточный лишний вес. На каждый лишний килограмм давление в норме повышается на один миллиметр ртутного столба", - уточнила кардиолог.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!